VIDEO Tour de France 2024, l’arrivo della ventunesima tappa: ciliegina sulla torta per Pogacar nella cronometro di Nizza

Giù il cappello per Tadej Pogacar. Lo sloveno, in barba alle dichiarazioni della vigilia in cui diceva di volersela godere, spinge a tutta e domina anche la ventunesima frazione del Tour de France 2024. La maglia gialla arriva a Nizza da trionfatore assoluto: sei vittorie di tappa, di cui le ultime tre consecutive, più di cinque minuti di vantaggio su Jonas Vingegaard, ma soprattutto la doppietta Giro d’Italia Grande Boucle.

L’alfiere della UAE Team Emirates entra ancora di più nella storia del ciclismo, vincendo i due Grandi Giri più prestigiosi per la prima volta dal 1998, quando a riuscirci fu Marco Pantani. Per Pogacar è il terzo Tour de France vinto in carriera, per un fenomeno assoluto che oltre a continuare a macinare successi in strada fa appassionare la gente con il suo carattere genuino. Dalla partenza del Gran Premio di Formula1 di Montecarlo la maglia gialla inizia subito spianato, spingendo sui pedali a più non posso.

Quando la strada inizia a salire ecco che Pogacar parte con la sua solita scalciata, un incedere dominante che gli fa generare molta più velocita di tutto gli altri. Scollina al primo intermedio con 7″ di vantaggio sul danese, al secondo il margine è superiore ai venti secondi e poi in discese pennella le curve solo come lui sa fare arrivando con oltre un minuto su tutti agli ultimi cinquemila metri pianeggianti.

Il risultato a Nizza parla di un tempo totale di 45’23”, con un vantaggio si 1’03” sul secondo di giornata, nonostante gli ultimi chilometri in totale passerella. Un campione assoluto che può riscrivere ogni record del ciclismo. In seconda posizione nella cronometro di oggi un monumentale Vingegaard, che abdica il trono dopo due anni consecutivi. Terzo Remco Evenepoel, con le prime tre posizioni della prova contro il tempo di oggi che corrispondono esattamente ai gradini del podio della generale. Di seguito il video dell’arrivo della 21ma tappa del Tour de France.

