VIDEO Tour de France 2024, l’arrivo della ventesima tappa: quinto assolo di Tadej Pogacar sul Col de la Couillole

Tadej Pogacar vince anche la ventesima tappa del Tour de France 2024, esultando per la quinta volta in questa edizione della Grande Boucle. Oggi lo sloveno è stato portato in carrozza fino alla volata finale, dove non ha avuto problemi a sbarazzarsi di Jonas Vingegaard, restituendo così al danese la sconfitta di qualche frazione fa, quando addirittura sembrava potersi riaprire la corsa alla maglia gialla. Pirenei prima e Alpi poi invece hanno incoronato l’alfiere della UAE Team Emirates, che domani nella cronometro finale dovrà solo gestire un vantaggio abissale.

La corsa è esplosa subito Col de Braus, quando scatti e contro scatti di nomi importanti hanno portato subito il gruppo a sgranarsi parecchio. UAE Team Emirates che inizialmente tiene sotto controllo la situazione, salvo poi lasciare il via libera alla fuga con Marc Soler tra gli attaccanti. Tentativo che prende subito un buonissimo vantaggio, ma poi si piazza la Soudal Quick-Step a fare il ritmo. Remco Evenepoel aveva in mente di attaccare Vingegaard per il secondo posto, ma dopo due tentativi sulla salita finale andati a vuoto è stato il danese a partire in contropiede.

E all’allungo del bi-campione in carica, che quest’anno dovrà abdicare, risponde solo la maglia gialla. Pogacar infatti va dietro al suo avversario senza nessun patema, e gli dà anche qualche cambio per arrivare a prendere Enric Mas e Richard Carapaz. I due più forti al mondo nelle corse a tappe saltano a ruota degli ultimi fuggitivi rimasti a un paio di chilometri dalla fine, e dopo aver provato a tenere la loro ruota si stacca lo spagnolo.

Carapaz invece rimane con il primo e il secondo della generale fino a ottocento metri dalla fine, quando l’ultima accelerazione di Vingegaard fa desistere anche il sudamericano (che si consola con la vittoria della maglia a pois). Pogacar a questo punto passa davanti negli ultimi quattrocento metri, e dopo essersi guardato un attimo intorno si alza sui pedali lasciando sul posto il danese. Troppo più forte lo sloveno, che domani nella crono dovrà solo amministrare. Di seguito il video dell’arrivo della 20ma tappa del Tour de France.

