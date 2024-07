VIDEO Tour de France 2024, l’arrivo della terza tappa: Girmay si prende la prima volata

La prima volata del Tour de France 2024 è di Biniam Girmay. Storica affermazione del ciclista eritreo nella terza tappa della Grande Boucle, l’ultima in territorio italiano. Una frazione lunghissima con 230 chilometri da Piacenza fino a Torino in attesa proprio dello scontro tra i velocisti, con il corridore della Intermarché – Wanty che ha avuto lo spunto migliore, centrando la quattordicesima vittoria della carriera.

Una tappa senza troppe emozioni e con neanche una fuga che si è venuta a creare. L’attesa è stata veramente tutta per la volata con il gruppo che ha alzato notevolmente la velocità negli ultimi venti chilometri. Proprio nel finale una caduta ha messo completamente fuori dai giochi il treno dell’Alpecin – Deceuninck per Jasper Philipsen, con il belga che ha dovuto rinunciare a giocarsi la vittoria.

Buona l’azione della Lidl-Trek per Mads Pedersen, ma il danese non ha lo spunto migliore e non può nulla contro un fenomenale Biniam Girmay che trionfa davvero con uno scatto perentorio davanti allo spagnolo Fernando Gaviria e al belga Arnaud De Lie, quest’ultimo che un po’ chiuso nel finale l’olandese Dylan Groenewegen.

L’altra notizia di giornata è che cambia il possessore della maglia gialla. Richard Carapaz ha infatti deciso di fare la volata e con il quattordicesimo posto è riuscito a superare Tadej Pogacar, che si è rialzato nel finale, per i migliori piazzamenti finora ottenuti. Davvero un lavoro perfetto per la EF Education – EasyPost prima con un fantastico Alberto Bettiol e poi con Marijn Van Der Berg che hanno guidato il loro capitano verso la maglia gialla.

