VIDEO Tour de France 2024, l’arrivo della sedicesima tappa: infermabile la ditta Van der Poel-Philipsen

Una volata pericolosissima, con tantissime rotonde negli ultimi chilometri premia Jasper Philipsen. Il belga fa tripletta e pareggia le vittorie di Biniam Girmay, caduto a milleduecento metri dalla fine, e prova a riaprire il discorso maglia verde. Sul traguardo di Nîmes, nella sedicesima tappa del Tour de France 2024, il classe 1998 finisce alla grande il lavoro perfetto della Alpecin – Deceuninck, con un Mathieu Van der Poel in forma olimpica a fargli da ultimo uomo. Lontani più di una bicicletta tutti gli altri, con Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious) secondo e Alexander Kristoff (Uno-X Mobility) terzo.

Una giornata assolutamente tranquilla in cui è successo poco o nulla (fino al finale). Alla fine erano duecento chilometri esatti (compresi i più di dodici di trasferimento) da passare in sella per i corridori, in una frazione da puro trasferimento che partiva da Gruissan per arrivare a Nîmes. Pericolo vento scampato, anche per ormai le poche energie rimaste in gruppo, con l’unico a provarci che è stato Thomas Gachignard (TotalEnergies), scattato dopo il traguardo volante e ripreso dal plotone a venticinque chilometri dall’arrivo.

Si è alzata la tensione negli ultimi trenta chilometri, con tutti i velocisti che sentivano particolarmente questo arrivo, visto che probabilmente è stata la loro ultima occasione. E e sfruttarla alla grande è stato Philipsen, che raccoglie così la nona vittoria in carriera alla Grande Boucle. Un lavoro eccezionale della squadra del belga, che si è presentata davanti negli ultimi tremila metri e ha servito la volata al proprio capitano su un piatto d’argento. Un arrivo in totale tranquillità per gli uomini di classifica, che da domani torneranno protagonisti.

VIDEO ARRIVO SEDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024