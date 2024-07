VIDEO Tour de France 2024, l’arrivo della quinta tappa: la volata storica di Mark Cavendish

Mark Cavendish ci è riuscito. La quinta tappa del Tour de France 2024 resterà nella storia della Grande Boucle, perchè è quella che ha consegnato al campione britannico la trentacinquesima vittoria della carriera nella corsa francese, diventando ora in solitaria il ciclista con più successi di sempre al Tour. Il velocista dell’Astana deteneva il record insieme ad una leggenda come Eddy Merckx, ma da oggi in questa speciale classifica al primo posto c’è solo il nome di Mark Cavendish.

Una tappa quella da Saint-Jean-de-Maurienne a Saint Vulbas vissuta dal gruppo come una lunga attesa per la scontatissima volata. Negli ultimi venti chilometri la lotta per le prime posizioni è stata serratissima, tra coloro che dovevano tenere davanti gli uomini di classifica e chi invece stava pilotando i velocisti.

Tantissima confusione anche nel finale dove nessuno è praticamente riuscito a costruire un treno per la volata. Anche Van der Poel si è bloccato nel portare Philipsen verso il traguardo ed inoltre c’è stata una caduta che ha coinvolto Mads Pedersen. Alla fine a sfruttare tutte queste incertezze è stato proprio Cavendish, che ha trovato il varco giusto e non si è fatto più rimontare.

Secondo posto per il belga Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck), che ha provato la rimonta sul britannico senza riuscirci. Terzo posto per un clamoroso Alexander Kristoff (Uno-X Mobility), con il norvegese che era stato vittima di una caduta e aveva speso molto per rientrare nel gruppo.