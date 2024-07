VIDEO Tour de France 2024, l’arrivo della quindicesima tappa: Pogacar ipoteca la maglia gialla a Plateau de Beille

Tadej Pogacar mette il timbro sul Tour de France 2024. Lo sloveno ipoteca la maglia gialla con la vittoria in solitaria nella quindicesima tappa con l’arrivo a Plateau de Beille. Una prestazione fenomenale quella del corridore della UAE Team Emirates, che ora ha un vantaggio di oltre tre minuti su Jonas Vingegaard e oltre i cinque su Remco Evenepoel.

Partenza in salita, con il Col de Peyresourde, e subito tantissimi attacchi con il gruppo allungatissimo. La fuga però è andata via successivamente con oltre quindici atleti. Davanti sono riusciti a resistere fino all’ultima ascesa solamente Johannessen, Carapaz, Mas e Hindley, raggiunti però a tripla velocità da Vingegaard e Pogacar.

La coppia d’oro è andata all’attacco con il danese a prendere l’iniziativa e lo sloveno a chiudere. Le ha provate tutte il vincitore delle ultime due Grande Boucle per staccare la Maglia Gialla ma, a cinque chilometri dal traguardo, Pogacar ha aperto il gas staccando il rivale.

Pogacar vola via in solitaria e festeggia a braccia alzare. Lo sloveno ha ormai messo le mani sul Tour de France, con Vingegaard secondo ed Evenepoel terzo.

