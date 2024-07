VIDEO Tour de France 2024, l’arrivo della nona tappa: trionfo memorabile di Turgis a Troyes

Indimenticabile vittoria per Anthony Turgis. Il francese della TotalEnergies trionfa nell’attesissima nona tappa del Tour de France 2024. Una frazione stupenda tra vento e tratti in sterrato, con il 30enne transalpino bravissimo ad entrare nella fuga decisiva e a trionfare in volata davanti a Tom Pidcock (Ineos Grenadiers) e Derek Gee (Israel Premier Tech).

I fuggitivi però non hanno avuto vita facile: vantaggio massimo di 2′. Le squadre dei big infatti hanno sempre dettato il passo nel plotone e le continue accelerazioni hanno creato problemi a molti nei tratti di sterrato. Dal plotone un drappello guidato da Mathieu van der Poel ha provato a sganciarsi per andare a caccia dei fuggitivi, senza però troppa intensità.

Lo spettacolo sul finale si è concentrato nel gruppo davanti: Jasper Stuyven (Lidl-Trek) ha provato ad anticipare nel penultimo tratto di sterrato e sembrava ormai tutto fatto per il belga. Da dietro però i fuggitivi non hanno mollato e sono riusciti a ricucire su Stuyven.

A quel punto nuovo attacco prima di Healy e poi di Lutsenko, ma alla fine è stata volata. Ad avere lo spunto migliore è stato dunque un fantastico Turgis, che ha battuto sul traguardo Pidcock e con il terzo posto di Gee.

