VIDEO Tour de France 2024, l’arrivo della dodicesima tappa: Biniam Girmay cala il tris

Il Tour de France 2024 si tinge ancora di verde, il colore della maglia che indossa uno straordinario Biniam Girmay. Il velocista della Intermarché – Wanty cala il tris alla Grande Boucle, in un’edizione semplicemente fantastica per il corridore dell’Eritrea.

Prima fase di gara molto intensa con velocità alta e tanta tensione in gruppo (lo testimonia anche una caduta che ha coinvolto Tadej Pogacar senza conseguenze). Di forza si è andata a formare la fuga di giornata con quattro uomini: Valentin Madouas, Quentin Pacher (Groupama – FDJ), Anthony Turgis (TotalEnergies) e Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility).

I quattro ci hanno provato in tutti i modi a proseguire la propria avventura, ma sono stati raggiunti a praticamente 40 chilometri dall’arrivo. Squadre degli uomini di classifica che si sono appostate in testa al gruppo ma, nonostante ciò, è arrivata la sfortuna nuovamente per Primoz Roglic.

A lanciare lo sprint è stata l’Arkéa – B&B Hotels per Arnaud Démare: il transalpino è stato per lunghi tratti davanti, ma poi è arrivata la rimonta clamorosa di Biniam Girmay, trionfatore a braccia alzate. Demare è stato poi declassato per aver stretto alle transenne Wout van Aert, secondo al traguardo alla fine.