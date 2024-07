VIDEO Thomas Ceccon, la premiazione e l’Inno di Mameli alle Olimpiadi di Parigi 2024

Thomas Ceccon è campione olimpico dei 100m dorso maschili alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il nuotatore azzurro si è imposto nella piscina della capitale transalpina al termine di una gara palpitante, vinta in rimonta sul cinese Xu Jiayu, con il tempo di 52.00, davanti all’asiatico (52.32) e allo statunitense Ryan Murphy (52.39).

Dopo aver esultato in vasca e a bordo piscina, il veneto – classe 2001 – ha indossato la sua tuta per arrivare sul podio della Défense Arena e mettersi l’oro al collo.

La premiazione e poi l’Inno di Mameli, un momento straordinario, pieno di emozioni: nel quale Ceccon è apparso davvero molto commosso.

Dopo questo straordinario momento per lo sport, per il nuoto italiano e per lo stesso azzurro, al primo titolo olimpico della sua carriera, Ceccon nell’intervista a Rai Sport ha ricordato a tutti che tornerà in vasca dopodomani per i 200 dorso maschili.