VIDEO la giornata perfetta di Maldini a Parigi. Prima l’argento, poi chiede a Carlotta di sposarlo

Una giornata indimenticabile per Federico Nilo Maldini. Come sappiamo, il giovane bolognese questa mattina ha conquistato, al primo tentativo, la medaglia d’argento nella pistola 10 m ad aria compressa, gara facente parte del programma di competizioni di tiro a segno alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Non certamente un risultato pronosticabile, visto soprattutto anche il bronzo ottenuto da Paolo Monna in nome di una doppietta entrata nella storia della disciplina italiana. Ma dopo l’incredulità iniziale, la successiva euforia e i relativi festeggiamenti, le emozioni per Maldini sono proseguite con un fuori programma che ha lasciato tutti a bocca aperta.

Ebbene sì. Nelle ore successive all’impresa al poligono di Châteauroux il tiratore ha chiesto alla sua fidanzata Carlotta di sposarlo. Ma a colpire è stata la modalità: durante un’intervista video concessa ai canali della Fondazione Milano Cortina 2026 Federico Nilo, probabilmente stuzzicato da una domanda off camera, ha parlato delle ipotetiche future nozze:

“Mi sono detto, se vinco le Olimpiadi mi sposo, mi hanno detto che l’argento vale come una vittoria quindi per me è sì. Carlotta mi vuoi sposare?” Poco dopo l’inquadratura si è spostata proprio su Carlotta che, avvicinandosi, ha trovato l’atleta inginocchiato, pronto a porgerle l’anello. Il video di quanto accaduto, pubblicato in serata, sta riscuotendo già molto successo sul web.

Rivediamo l’emozionante proposta di matrimonio di Federico Nilo Maldini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Milano Cortina 2026 (@milanocortina2026)