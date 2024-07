VIDEO Jannik Sinner inventa il colpo dell’anno: contropiede sotto le gambe, punto sensazionale a Wimbledon

Jannik Sinner si è reso protagonista di uno dei colpi più belli dell’intera stagione tennistica, regalando grande spettacolo nel corso degli ottavi di finale di Wimbledon 2024. Durante il terzo set del confronto con lo statunitense Ben Shelton, dopo aver vinto i primi due parziali e sul punteggio di 4-5 e 40-30, il fuoriclasse altoatesino ha scaldato il pubblico che ha gremito gli spalti del Campo Centrale dello storico circolo londinese.

Il numero 1 del mondo serve profondo e riceve una risposta lunga da parte di Shelton, si trova la palla nei pressi dei piedi e allora è costretto a colpirla nell’unico modo possibile: contropiede sotto le gambe frontale. Un gesto tecnico davvero mirabile e che lascia di stucco il pubblico, che si fa sentire con il proverbiale “oooooh”. Shelton si fionda a rete e ributta la palla dall’altra parte, allora Sinner chiude il colpo con un dritto a incrociare semplicemente stellare.

Jannik Sinner vincerà poi la partita in tre set con il punteggio di 6-2, 6-4, 7-6(9), annullanco anche dei set-point nel corso del tie-break della terza frazione. Il 22enne prosege così la propria avventura sull’erba londinese e tra due giorni tornerà in campo per fronteggiare il vincente del confronto tra il russo Daniil Medvedev e il bulgaro Grigor Dimitrov. Di seguito il VIDEO del colpo sotto le gambe firmato da Jannik Sinner durante l’ottavo di finale contro Ben Shelton a Wimbledon.