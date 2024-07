Vela, Nicolò Renna salva la giornata dopo due ritiri ed è sempre in lizza per le medaglie nel windsurf

Seconda giornata di regate a due volti per l’Italia nel windsurf (classe iQFoil) maschile in quel di Marsiglia, sede della vela in occasione dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Nicolò Renna, dopo l’ottimo avvio di ieri in condizioni di vento leggero, si è complicato la vita quest’oggi ritirandosi nelle prime due prove Slalom disputate e sprofondando dunque in classifica generale.

L’azzurro per fortuna ha saputo riscattarsi nelle ultime tre regate odierne (uno Slalom e poi due Course, con brezza sui 12-18 nodi), archiviando nell’ordine un quarto, un secondo ed un quinto posto parziali che lo hanno proiettato nuovamente all’interno della top10 dopo 6 prove complessive. Il campione del mondo in carica si trova per l’esattezza in sesta piazza assoluta con 38 punti netti, scartando al momento uno dei suoi due DNF.

Il regolamento di questa classe prevede però l’introduzione di un secondo scarto (al termine dell’ottava Race) ed eventualmente di un terzo nel caso in cui venissero completate almeno 16 prove di Opening Series. Proprio per questo motivo, la vera graduatoria si delineerà in maniera più chiara nei prossimi giorni con Renna che potrebbe essere virtualmente nella top3.

Davanti a tutti per il momento troviamo il fenomeno olandese Luuc Van Opzeeland a quota 19 punti netti, con un margine di 3 lunghezze sul polacco Pawel Tarnowski e 4 sull’israeliano Tom Reuveny. Quinto, subito davanti al nostro portacolori, il francese Nicolas Goyard, uno dei grandi favoriti per il titolo olimpico. Ricordiamo che i primi dieci al termine della fase di qualificazione accederanno alle Medal Series, in cui verrà definito il podio.