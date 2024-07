Vela, Nicolò Renna non brilla ma resta in scia ai migliori nel windsurf dopo 10 prove alle Olimpiadi

Situazione apertissima e tutto ancora in bilico nel windsurf (classe iQFoil) maschile dopo 10 regate di flotta ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Quest’oggi, dopo alcune ore di attesa per vento troppo leggero e instabile a Marsiglia, sono state completate quattro prove di Slalom importanti in attesa dell’ultima giornata di Opening Series, che definirà la griglia di partenza della Medal Series in cui verranno assegnate le medaglie a cinque cerchi.

Nicolò Renna, dopo le montagne russe emotive (e di classifica) di ieri, ha cominciato nel peggiore dei modi il programma odierno incappando in una squalifica per poi andare in crescendo con due 12mi ed un 7° posto che, potendo scartare finalmente il suo secondo peggior risultato, gli consentono di attestarsi in settima piazza assoluta nella generale.

Il windsurfista azzurro, campione del mondo in carica, deve gestire un margine di circa 17 punti sui primi degli esclusi dalla qualificazione virtuale per la Medal Series (riservata ai primi 10) ma può ancora mettere nel mirino la top3, distante poco più di 12 punti con il terzetto di testa formato nell’ordine dall’australiano Grae Morris, il polacco Pawel Tarnowski e l’israeliano Tom Reuveny, tutti racchiusi in tre lunghezze.

Quarta piazza provvisoria per il formidabile olandese Luuc Van Opzeeland, mentre rischiano grosso due big della specialità come il francese Nicolas Goyard ed il tedesco Sebastien Koerdel, rispettivanente 14° e 16°.