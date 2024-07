Una schermitrice incinta di 7 mesi vince alle Olimpiadi: l’incredibile storia di Nada Hafez

Nada Hafez ha gareggiato da incinta alle Olimpiadi di Parigi 2024, scendendo in pedana al settimo mese di gravidanza. La schermitrice egiziana ha sconfitto la statunitense Elizabeth Tartakovsky (numero 7 del ranking) ai sedicesimi di finale del tabellone di sciabola, imponendosi con il punteggio di 15-13. Al turno successivo l’africana è stata superata dalla sudcoreana Hayoung Jeon con il risultato di 15-7, ma intanto si è resa protagonista di una splendida storia.

A comunicare la dolce attesa è stata la stessa atleta con un post pubblicato sui suoi profili social: “Un’atleta olimpica incinta di sette mesi. Quelle che sembrano due atlete in pedana, in realtà erano tre! Eravamo io, la mia avversaria e il mio bambino, che deve ancora venire al mondo! Io e il mio bambino abbiamo avuto la nostra giusta dose di sfide, sia fisiche che emotive. Le montagne russe della gravidanza sono già di per sé difficili, ma dover lottare per mantenere l’equilibrio tra vita e sport è stato a dir poco faticoso, anche se ne è valsa la pena“.

Nada Hafez era alla sua terza partecipazione ai Giochi, a Rio 2016 e Tokyo 2020 venne eliminata nelle battute iniziali: “Scrivo questo post per dire che sono piena d’orgoglio per essermi assicurata un posto agli ottavi! Sono fortunata ad aver avuto la fiducia di mio marito Ibrahim Ihab e quella della mia famiglia per poter arrivare fin qui. Ho voluto dimostrare la forza, la perseveranza e l’implacabilità della donna egiziana. E vincere contro la campionessa americana, numero 7 del ranking mondiale, è una chiara dimostrazione di ciò che un’atleta egiziana, un medico e soprattutto una donna possono fare“.