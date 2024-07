Tuffi, calendario giornaliero Olimpiadi Parigi 2024: orari, tv, streaming

Per realizzare un sogno. La Nazionale italiana di tuffi si presenta in vista delle Olimpiadi di Parigi 2024 con la voglia di stupire. Nella sua storia, la selezione del Bel Paese ha ottenuto nel percorso a Cinque Cerchi 3 ori, 5 argenti e 3 bronzi. Non sarà semplice aggiornare il computo dei podi, ma i ragazzi allenati dal Direttore Tecnico, Oscar Bertone, ci proveranno.

Da 27 luglio al 10 agosto i nostri portacolori saranno impegnati nelle gare del programma a Cinque Cerchi. Fari puntati su Chiara Pellacani, che cercherà di trascinare la squadra nostrana sia nella prova individuale dal trampolino tre metri, che nel sincro insieme a Elena Bertocchi. La romana è senza dubbio l’atleta più qualificata dell’intero gruppo tricolore, senza però sottovalutare le ambizioni nel sincro maschile dai tre metri di Lorenzo Marsaglia e di Giovanni Tocci, in grado di stupire.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming dei tuffi alle Olimpiadi di Parigi 2024. I Giochi saranno trasmessi in diretta tv su Eurosport 1 ed Eurosport 2, sui canali di Sky dal 251 al 257, sui Rai 2 e RaiSportHD; in diretta streaming su Discovery+ (ci sarà un canale tematico dedicato al calcio), Sky Go, NOW, DAZN, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO TUFFI OLIMPIADI PARIGI 2024

Sabato 27 luglio

11:00-12:00

Trampolino sincro da 3 m – finale – donne

Lunedì 29 luglio

11:00-12:00

Piattaforma sincro da 10 m – finale – uomini

Mercoledì 31 luglio

11:00-12:00

Piattaforma sincro da 10 m – finale – donne

Venerdì 2 agosto

11:00-12:00

Trampolino sincro da 3 m – finale – uomini

Lunedì 5 agosto

10:00-12:00

Piattaforma da 10 m – fase preliminare – donne

15:00-17:00

Piattaforma da 10 m – semifinale – donne

Martedì 6 agosto

10:00-12:00

Trampolino da 3 m – fase preliminare – uomini

15:00-17:00

Piattaforma da 10 m – finale – donne

Mercoledì 7 agosto

10:00-12:00

Trampolino da 3 m – semifinale – uomini

15:00-17:00

Trampolino da 3 m – fase preliminare – donne

Giovedì 8 agosto

10:00-12:00

Trampolino da 3 m – semifinale – donne

15:00-17:00

Trampolino da 3 m – finale – uomini

Venerdì 9 agosto

10:00-12:00

Piattaforma da 10 m – fase preliminare – uomini

15:00-17:00

Trampolino da 3 m – finale – donne

Sabato 10 agosto

10:00-12:00

Piattaforma da 10 m – semifinale – uomini

15:00-17:00

Piattaforma da 10 m – finale – uomini

PROGRAMMA TUFFI OLIMPIADI PARIGI 2024: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.