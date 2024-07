Triathlon, calendario Olimpiadi 2024 oggi: orari 30 luglio, tv, streaming, italiani in gara

Inizia ufficialmente il programma del triathlon per quanto riguarda i Giochi Olimpici Estivi di Parigi 2024. Si parte subito forte con la prova maschile che andrà ad assegnare il primo titolo e le medaglie con i Cinque Cerchi.

Si partirà già alle ore 8.00 con la parte di nuoto. La temutissima parte di nuoto che si snoderà sulla Senna, dopo che i livelli minimi di balneazione spesso non sono stati superati in questi giorni. Per l’Italia saranno in scena Alessio Crociani e Gianluca Pozzatti che proveranno a inserirsi nella battaglia.

I rivali non mancano. Dai padroni di casa francesi, tutti pronti a puntare in alto, come Leo Bergere, Dorian Coninx e Pierre Le Corre, quindi gli statunitensi Morgan Pearson e Seth Rider, i tedeschi Tim Hellwig, Lasse Lurhs e Jonas Schomburg, quindi il norvegese Kristian Blummenfelt, gli australiani Matthew Hauser e Luke Willian, senza dimenticare i neozelandesi Dylan McCullough e Hayden Wilde.

PROGRAMMA GIOCHI OLIMPICI PARIGI 2024

Martedì 30 luglio

Ore 08.00 Finale maschile

PROGRAMMA TRIATHLON PARIGI 2024: COME SEGUIRLO IN TV O STREAMING

Diretta tv per gli abbonati: i Giochi sono trasmessi su Eurosport 1 (canale 210) ed Eurosport 2 (canale 211), gli abbonati a Sky avranno accesso ad altri sette canali tematici (dal 251 al 257) e a Eurosport 4K (canale 250). I palinsesti specifici, con la comunicazione dei canali esatti su cui vengono trasmessi i vari eventi, vengono svelati di giorno in giorno e sono soggetti a variazioni dell’ultimo minuto in base allo svolgersi della competizione.

Diretta tv gratis e in chiaro: la Rai trasmetterà i Giochi su Rai 2, RaiSportHD. Il network pubblico ha a disposizione 360 ore complessive da dedicare alla diretta degli eventi nell’arco delle Olimpiadi. Il palinsesto dettagliato delle tre reti varierà in base allo sviluppo delle competizioni e agli incastri tra i vari eventi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta streaming per gli abbonati: su Discovery+ saranno disponibili i canali tematici per poter seguire ogni evento sportivo nel dettaglio; su Sky Go, NOW e DAZN saranno disponibili gli stessi canali dell’offerta televisiva di Eurosport/Sky. Su Tim Vision saranno presenti ben 14 canali, di cui uno in 4K.

Diretta streaming gratis: Rai Play, Rai Play Sport 1, Rai Play Sport 2, Rai Play Sport 3 proporranno eventi in diretta. I palinsesti dettagliati verranno definiti a ridosso degli eventi e sono soggetti a modifiche in base allo sviluppo dei Giochi. Verrà data priorità agli italiani.

Diretta Live testuale: OA Sport.