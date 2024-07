Tour de France, Remco Evenepoel: “Pogacar e Vingegaard hanno più esperienza, ma sono sulla buona strada”

Remco Evenepoel si sta confermando la terza forza del Tour de France 2024. Anche oggi nell’arrivo in salita a Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet il belga della Soudal Quick-Step ha concluso al terzo posto sul traguardo, venendo superato in classifica generale da Jonas Vingegaard. Una prova comunque positiva quella del campione del mondo a cronometro.

Sulla sua prestazione odierna: “Ho fatto quello che potevo. Quando Pogacar ha attaccato sono rimasto bloccato dietro a Jorgenson e al mio compagno di squadra Mikel Landa e sono riuscito a reagire abbastanza rapidamente. Oggi ha vinto colui che meritava di vincere. Ho cercato di seguire Vingegaard, sono rimasto con lui per un po’, ma lui è andato sempre più veloce e mi ha staccato, il ritmo era molto alto. Alla fine ho perso solo una trentina di secondi da Jonas al traguardo”.

Sulle differenze con Pogacar e Vingegaard: “Posso essere contento, sono terzo nella tappa e ho guadagnato tempo su quelli dietro di me. Il quarto è a quattro minuti da me e quindi ho un bel vantaggio. Tadej e Jonas hanno più esperienza e più potenza di me. Continuerò a lottare per il podio. Con Jonas non si sa mai, non è così lontano e anche lui oggi deve aver sentito che Tadej era troppo forte, quindi forse correrà sulla difensiva”

Sulle problematiche dovute ad alcuni casi di Covid in gruppo: “Finché i corridori non sono veramente malati, la regola è che possono continuare a correre. Mi è capitato l’anno scorso, ma non una seconda volta. Soprattutto con la bella corsa che sto correndo sarebbe davvero un peccato ammalarsi. Al momento sono sulla buona strada per il podio. Spero che il virus non mi prenda e che possa continuare a gareggiare”.