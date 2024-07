Tour de France, Pogacar fa sembrare gli avversari di seconda fascia. La doppietta come Pantani è ormai realtà

Mancano ancora due tappe, ma ormai il destino di questo Tour de France è segnato: Tadej Pogacar metterà in bacheca l’edizione 2024 della Grande Boucle, la terza della sua carriera dopo quelle del 2020 e del 2021. Ma in quest’edizione ha messo sul piatto una netta, autorevole dimostrazione di superiorità rispetto agli altri avversari.

Anche in questa terza settimana lo sloveno ha mostrato i muscoli in maniera netta, nella prima occasione in cui ha potuto: oggi ad Isola 2000 è scattato ad oltre otto chilometri dal traguardo e non voltandosi più indietro, recuperando oltre due minuti e mezzo a corridori che non sono per niente fermi come Matteo Jorgenson, Simon Yates e Richard Carapaz. Apparsi però come degli under 15 al confronto con un professionista.

Qualcuno potrà anche obiettare sulla valenza di questo Tour. Soprattutto sulle condizioni di Jonas Vingegaard, che a Le Lioran aveva fatto capire che sì, forse poteva impensierirlo e riaccendere la lotta per la maglia gialla, ma perdendo poi progressivamente, prendendo come giustificazione il brutto incidente di aprile che ha coinvolto il danese. Tutto giusto e sacrosanto, senza tener conto che però lo scorso anno la situazione fosse invertita: era Pogacar ad avere meno ritmo per la rottura del polso alla Liegi-Bastogne-Liegi, era lo stesso sloveno ad avere una squadra meno competitiva.

Ma invece, da quelle sconfitte, il capitano della UAE Team Emitates ha imparato, andando a cambiare i suoi metodi di lavoro, la sua dieta, il suo modo di approcciarsi alla disciplina anche dal punto di vista mentale, apparendo meno ‘cavallo pazzo’ e molto più affilato tatticamente. Così da poter firmare l’impresa, quell’accoppiata Giro-Tour che non riusciva dal magico 1998 di Marco Pantani. Una doppietta per nulla facile, negli ultimi anni non riuscita a tanti fenomeni del ciclismo. C’era bisogno di un alieno. C’era bisogno di Tadej Pogacar.