Tour de France 2024, Victor Campenaerts: “Avevo questa tappa in mente da dicembre. Grazie alla mia ragazza e a mio figlio”

La vittoria di una vita per Victor Campenaerts. Il belga della Lotto-Dstny si prende la diciottesima tappa del Tour de France 2024 con arrivo a Barcelonnette, battendo in uno sprint a tre Matteo Vercher e Michal Kwiatkowski . Una vittoria sentita per lui, la prima alla Grande Boucle, per cui non ha nascosto una grande emozione.

“Vincere una tappa qui è il sogno di ogni professionista – afferma ai microfoni del Tour con la voce sopraffatta dai sentimenti – non sono più un neoprofessionista. Dopo le classiche ho avuto un momento difficile, una squadra con cui avevo un accordo mi ha completamente ignorato: è stato un momento difficile“.

Ad aiutarlo ad uscirne, la sua famiglia: “La mia ragazza, incinta, mi è sempre stata vicina. Il suo supporto è stato incredibile, mi ha seguito in altitudine e ha praticamente partorito a Granada. Quando è nato nostro figlio ho iniziato a vedere tutto positivo approcciando bene il Tour, stavo bene. Anche la squadra mi ha aiutato tanto: il mio contratto finirà a fine stagione, ma sono felice di lasciarli dandogli questo successo“.

Campenaerts descrive poi il modo in cui ha strappato il successo: “La squadra sapeva che avevo questa tappa in mente da dicembre, che quella di oggi fosse la giornata giusta per me. Mi sono mosso intelligentemente, forse ho giocato un po’ sporco mostrandomi affaticato, ma poi ho scelto il tentativo giusto. Un’emozione indescrivibile. Ora tre giorni durissimi, ma non vedo l’ora di tornare a casa“.