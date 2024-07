Tour de France 2024: un tifoso lancia le patatine a Tadej Pogacar, sarà denunciato

Scenario unico oggi in cima all’ultima salita di giornata, nella prima tappa pirenaica del Tour de France 2024. In quel di Pla d’Adet presente una cifra mostruosa di pubblico, che hanno spinto ovviamente i corridori sul finale nella frazione che ha visto trionfare Tadej Pogacar in Maglia Gialla.

Purtroppo però, in mezzo a migliaia di appassionati che incitano solamente gli atleti, si trova spesso e volentieri qualche persona indisciplinata che disturba i corridori.

Nel bel mezzo dello scatto, a circa due chilometri dal traguardo, Pogacar è stato colpito da uno spettatore che gli ha lanciato delle patatine. Per fortuna l’uomo è stato individuato e, come annunciato da Adam Hamsen, presidente della Cpa, sarà denunciato.

WTF IS THIS?!

Some bloke just chucked a bag of crisps into Tadej Pogacar’s face at 2km to go.#tdf2024 #OnYerBikePod @writebikerepeat pic.twitter.com/ji8ppnp8ds

— Sanny Rudravajhala (@Sanny_Rudra) July 13, 2024