Tour de France 2024, tappa di oggi (7 luglio): percorso, orari, tv. Attenzione agli sterrati

Si appresta a concludersi la prima lunga settimana del Tour de France 2024. Non prima però di disputare l’attesissima tappa degli sterrati: in programma oggi la nona frazione, andiamo a scoprirla nel dettaglio.

PERCORSO

Sarà una tappa estremamente tosta e imprevedibile sullo sterrato con partenza e arrivo a Troyes e lunga ben 199 chilometri. In tutto saranno quattordici i tratti di sterrato che saranno diffusi su tutto il tracciato, mentre ci saranno ben quattro GPM di quarta categoria: la Côte de Bergères (1.7 km 5,2%). la Côte de Baroville (2.8 km al 4,8%), la Côte de Val Frion (2.2 km al 5%) e la Côte de Chacenay (3 km al 4,3%). In tutto saranno 32 km di sterrato con l’ultimo tratto a meno di 10 km dal traguardo.

Tutti i tratti di sterrato:

Settore 14 Bligny à Bergères lunghezza 2000 m **

Settore 13 Baroville lunghezza 800 m **

Settore 12 Hauts Forêts lunghezza 1500 m **

Settore 11 Polisy à Celles-Sur-Ource lunghezza 3400 m ***

Settore 10 Loches-Sur-Ource à Chacenay lunghezza 4200 m ***

Settore 9 Plateau de la côte des Bar lunghezza 2200 m *

Settore 8 Thieffrain à Magnant lunghezza 3900 m ***

Settore 7 Briel-Sur-Base lunghezza 2200 m *

Settore 6 Ru de Paradis lunghezza 1200 m *

Settore 5 Fresnoy-Le-Château à Clérey lunghezza 1800 m *

Settore 4 Verrières lunghezza 1500 m *

Settore 3 Daudes lunghezza 1900 m *

Settore 2 Monaulin à Rouilly-Saint-Loup lunghezza 2200 m **

Settore 1 Saint-Parres-Aux-Tertres lunghezza 3000 m **

ALTIMETRIA

FAVORITI

Sarà scontro diretto tra i big o verranno fuori gli uomini da classiche? Sembra la tappa perfetta per Mathieu van der Poel: attesissimo il campione del mondo. Wout van Aert probabilmente sarà gregario di lusso per Jonas Vingegaard, dunque a battagliare con il neerlandese per la vittoria di tappa troviamo Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, i primi due della classifica generale. Un nome a sorpresa per il successo parziale può essere quello di Maxim Van Gils.

PROGRAMMA NONA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

9a tappa – Domenica 7 luglio

Troyes-Troyes (199 km)

Orario partenza ufficiale: 13.35

Orario arrivo stimato: 17.49

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.45 su Rai 2 in chiaro, dalle 12.45 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 12.45

Diretta live testuale: OA Sport