Tour de France 2024, tappa di oggi (19 luglio): percorso, orari, tv. Sarà show sulle Alpi

Va a concludersi il Tour de France 2024, ma si apre un weekend davvero intensissimo e spettacolare. Oggi in programma la diciannovesima tappa, forse la più dura ed attesa di tutta la Grande Boucle. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, altimetria, favoriti, programma e palinsesto TV.

PERCORSO

Si parte da Embrun per arrivare a Isola 2000 dopo 144.6 chilometri e ben 4400 metri di dislivello. Tre salite secche caratterizzeranno il percorso, ma saranno precedute dal traguardo volante di Guillestre. Proprio da qui partirà il GPM hors catègorie del Col de Vars (18.8 km al 5.7% e punte oltre il 10% nella prima parte). Successivamente una discesa abbastanza graduale verso Jausiers per poi risalire verso la Cime de la Bonette a 2802 metri di altitudine (22.9 km al 6.9% di pendenza media e alcuni tratti ben oltre la doppia cifra). Da qui si scenderà fino ai 900 metri di altitudine di Isola e comincerà la salita finale di prima categoria verso Isola 2000 (16.1 km al 7.1%). Una tappa breve, ma da perdifiato per i corridori.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Tadej Pogacar contro Jonas Vingegaard: questa potrebbe essere la battaglia finale, visto anche il vantaggio già accumulato dallo sloveno. Il danese tenterà in tutti i modi di staccare la Maglia Gialla, se non dovesse riuscirci potrebbe anche arrendersi. Occhio al terzo incomodo che è Remco Evenepoel: il belga spera in una crisi di uno dei due corridori davanti per poter guadagnare una posizione in classifica generale. Lo scontro per la tappa sembra chiuso qui, mentre per l’Italia si spera in una buona performance di Giulio Ciccone.

PROGRAMMA DICIANNOVESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

19a tappa – Venerdì 19 luglio

Embrun-Isola 2000 (144.6 km)

Orario partenza ufficiale: 12.30

Orario arrivo stimato: 16.28

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.00 su Rai 2 in chiaro, dalle 12.00 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.00, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 12.00

Diretta live testuale: OA Sport