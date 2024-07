Tour de France 2024, tappa di oggi (14 luglio): percorso, orari, tv. Altra sfida sui Pirenei

Si chiude la seconda settimana del Tour de France 2024 con la seconda sfida sui Pirenei: appuntamento oggi con la quindicesima tappa, nel giorno della festa nazionale francese. Andiamo a scoprire nel dettaglio la frazione odierna con percorso, altimetria, favoriti e programma.

PERCORSO

Altra frazione a cinque stelle dopo quella di ieri 197,7 chilometri con partenza da Loudenvielle ed arrivo a Plateau de Beille. Si comincia subito in salita con il Peyresourde (6,9 km al 7,8%). Non ci si ferma un momento ed ecco altri due GPM di prima categoria: Col de Menté (9,3 km al 9,1%) e Col de Portet-d’Aspet (4,3 km al 9,6%). Fondovalle per rifiatare un attimo e poi ecco il gran finale: Col d’Agnes (10 km all’8,2%) e l’arrivo in vetta al Plateau de Beille (15,8 km al 7,9%).

ALTIMETRIA

FAVORITI

Dopo il capolavoro di ieri Tadej Pogacar è tornato a mettere le mani sulla Grande Boucle: vista la condizione dimostrata è ovviamente l’uomo più atteso anche per la giornata odierna. Da non sottovalutare però Jonas Vingegaard: in una giornata durissima come questa può provare a ribaltare la situazione. Terzo incomodo come sempre Remco Evenepoel, che parte però un gradino dietro i primi due. Da non sottovalutare Carlos Rodriguez e Giulio Ciccone, ieri apparsi molto brillanti. In caso di fuga da lontano il nome da spendere è quello di Richard Carapaz, ma occhio anche ad Egan Bernal.

PROGRAMMA QUINDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

15a tappa – Domenica 14 luglio

Loudenvielle – Plateau de Beille (197.7km)

Orario partenza ufficiale: 12.05

Orario arrivo stimato: 17.30 circa

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 11.30 su Eurosport 1 (canale 210 Sky), dalle 14.45 Rai 2

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 11.30

Diretta live testuale: OA Sport