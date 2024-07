Tour de France 2024, tappa di oggi (13 luglio): percorso, orari, tv. Comincia lo show sui Pirenei

Tanta attesa, ma ora non ci si potrà più nascondere. Arriva lo spettacolo dei Pirenei al Tour de France 2024: una quattordicesima tappa che si preannuncia strepitosa alla Grande Boucle. Andiamo a scoprirla nel dettaglio.

PERCORSO

Tappa con 4000 metri di dislivello, sicuramente una delle frazioni decisive di questo Tour. Dopo il traguardo volante di Esquieze-Sere inizia lo spettacolo con la scalata al Tourmalet (19 km al 7,4%, con picco al 10,9%), con la cima che è posta oltre i 2000 metri. Attenzione poi alla discesa, dove potrebbero esserci degli attacchi, ma poi si torna nuovamente a scalare con l’Hourquette d’Ancizan (8,2 km al 5,1%). Ancora discesa e poi il gran finale con un altro GPM hors catégorie sul Pla d’Adet, 10,6 km al 7,9%, con picchi a 11,7%. Oggi forse non si conoscerà il vincitore, ma sicuramente si saprà chi non vincerà il Tour de France.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Attesa ovviamente per il duello tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard. La sfida tra lo sloveno in Maglia Gialla ed il vincitore delle ultime due edizioni si preannuncia mostruosa. Abbiamo già visto i primi screzi, ma da oggi sarà tutto diverso. Resterà a guardare a distanza, in modalità difesa Remco Evenepoel che con l’uscita di scena di Roglic ha praticamente quasi garantito il podio. Tenteranno di far qualcosa gli altri uomini: da Carlos Rodriguez a Giulio Ciccone, per loro sarà solo un attendere a distanza il traguardo?

PROGRAMMA QUATTORDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

14a tappa – Sabato 13 luglio

Pau – Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet (151,9 km)

Orario partenza ufficiale: 13.20

Orario arrivo stimato: 17.30 circa

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 12.45 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati, dalle 14.45 Rai 2

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 12.45

Diretta live testuale: OA Sport