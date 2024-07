Tour de France 2024, tappa di oggi (11 luglio): percorso, orari, tv. Giornata per le fughe?

Dopo lo spettacolo di ieri, con la magnifica frazione sul Massiccio Centrale, ecco la dodicesima tappa per il Tour de France 2024: una frazione che dovrebbe favorire i fuggitivi, o altrimenti uno sprint ristretto sul finale. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con percorso, programma, altimetria e favoriti.

PERCORSO

Da Aurillac a Villeneuve-Sur-Lot, altra tappa lunga, di 203,6 km in totale. Prima parte molto mossa, con costanti saliscendi. Poi si arriverà ai primi due GPM di giornata, entrambi di quarta categoria: Côte d’Autoire (2.7 km al 5.7%) e Côte de Rocamadour (2 km al 5.4%). Sprint intermedio ed un altro GPM: Côte de Montcléra (2 km al 4.8%), l’ultimo di giornata. Da lì al traguardo ancora 70 chilometri con saliscendi, ma non durissimi.

ALTIMETRIA

FAVORITI

Fuga o volata? Tantissime squadre sono intenzionate ad andare all’attacco e se dovesse formarsi l’attacco buono forse le compagini degli sprinter rinunceranno all’inseguimento. La EF Education – EasyPost vuole assolutamente un successo di tappa e ci proverà con il solito Ben Healy, magari affiancato dal nostro Alberto Bettiol. Proveranno a muoversi anche uomini da classiche come Tom Pidcock, Mathieu van der Poel e Maxim Van Gils.

PROGRAMMA DODICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

12a tappa – Mercoledì 10 luglio

Aurillac-Villeneuve-sur-Lot (203,6 km)

Orario partenza ufficiale: 12.50

Orario arrivo stimato: 17.30 circa

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 12.15 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati, dalle 14.45 Rai 2

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 12.15

Diretta live testuale: OA Sport