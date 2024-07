Tour de France 2024, Tadej Pogacar: “Volevo la tappa regina, nel finale mi voltavo perché mi sentivo vuoto”

Tadej Pogacar fa un altro numero di alta scuola: lo sloveno si impone per la quarta volta in questo Tour de France 2024 e fa sua la tappa di Isola 2000. Un’azione giusta nei tempi e nello spazio per la Maglia Gialla che ha messo ancora k.o. Jonas Vingegaard e Remco Evenepoel, è andato a saltare uno a uno tutti i battistrada e ha trionfato in solitaria.

Ecco le sue dichiarazioni al termine di questa terzultima frazione: “La tappa regina la volevo e posso confermare che la Bonette è una salita davvero paurosa. Le avevo preparate in allenamento e si sono confermate salite spettacolari anche in gara. Anche oggi avevo grandi gambe, ci siamo allenati qui per un mese tra il Giro e il Tour, è stato un mese piuttosto duro, ogni giorno c’erano da fare salita. Già dalla programmazione sapevamo di voler fare una gran tappa oggi e così è andata. Sulla Bonette siamo saliti con un buon passo e pensavo che potesse attaccare Vingegaard proprio sulla Bonette, ma poi ho capito che probabilmente stavano pensando a vincere la tappa”.

Sul finale di tappa: “Ero un po’ vuoto negli ultimi due chilometri, per questo mi voltavo. Quando ho preso Yates e Carapaz mi sono sentito un po’ vuoto, poi ho alzato il ritmo e sono andato a prendere Jorgenson e ho dato tutto fino al traguardo. Il gap in classifica è straordinario, la situazione è perfetta. Domani mi voglio godere la tappa, lasciamo andare la fuga, saremo su strade sulle quali mi alleno sempre come oggi, per questo ci tenevo a vincere. Il bilancio è ottimo rispetto all’anno scorso quando ne ho vinte due, vedremo se pensare a una quinta vittoria“.