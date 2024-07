Tour de France 2024, Tadej Pogacar senza pace: prima il lancio di patatine e poi la ciabatta…

Una scalata da record e con l’imprevisto. Tadej Pogacar ha regalato il suo solito spettacolo nell’ultima tappa del Tour de France 2024. Con la progressione sull’ascesa del Plateau de Beille, l’asso sloveno sembrerebbe proprio aver messo in ghiaccio la Maglia Gialla, con un tempo surreale nell’affrontare la scalata citata, migliorando il primato di Marco Pantani.

Un confronto serrato con il danese Jonas Vingegaard, che ha cercato in tutti i modi di mettere in difficoltà il suo rivale per la classifica generale, ma alla fine della fiera Pogacar si è rivelato più forte. Il corridore dell’UAE Team Emirates ha però dovuto fare particolare attenzione a situazioni particolari.

Fattori esterni che stanno diventando una consuetudine per Tadej. Durante la tappa di Pla d’Adet, la Maglia Gialla è stata colpita da un tifoso che gli ha lanciato delle patatine in faccia, spettatore che l’ha fatto anche a Vingegaard. Durante la scalata del Plateau de Beille di ieri, invece, è stata una ciabatta a far rischiare la caduta all’asso sloveno.

A 7,5 km dal traguardo, infatti, un tifoso si è messo a correre nei pressi proprio dei duellanti, perdendo poi la ciabatta che è finita sotto la bici di Pogacar. Un gesto involontario e diverso da quello delle patatine, ma resta l’evidenza che il leader di questo Tour, in vista della terza settimana, dovrà essere ancor di più con gli occhi aperti.