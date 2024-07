Tour de France 2024, Tadej Pogacar: “Ho visto Vingegaard in difficoltà ed ho attaccato. Adesso ho un bel margine”

Tadej Pogacar continua a dominare in lungo e in largo il Tour de France 2024. Lo sloveno va a prendersi il secondo successo di fila sui Pirenei ed apre un gap quasi irraggiungibile tra sé e tutti i rivali alla vigilia della terza settimana.

Le sue parole al traguardo: “Visto com’era iniziata non avrei mai immaginato questo finale di seconda settimana. Oggi tutta la giornata è stata caldissima, molto dura. Di solito soffro il caldo, la squadra però ha fatto un ottimo lavoro ed è stata una tappa incredibile. È una bellissima vittoria di tappa, amo i Pirenei e loro amano me. Sono molto soddisfatto, voglio continuare a vivere questo momento”.

Sui rivali: “La Visma ha fatto un ritmo duro, controllando la tappa. Non sono mai stato preoccupato, ho cercato solamente di bere e mantenermi fresco. Ero un po’ al limite sugli attacchi di Vingegaard, poi ho capito che lui era in difficoltà ed ho provato io. Ho visto che non aveva le gambe per andar via e sono andato via io da solo ed ha funzionato”.

Ora un grandissimo margine: “Ero già contento con 1’15” di vantaggio, adesso è un bel margine bisogna solo mantenere la concentrazione. Sono contento che ci sia il riposo adesso”.