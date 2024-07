Tour de France 2024, Tadej Pogacar: “Giornata con qualche ostacolo, splendido vedere Cavendish vincere”

Tadej Pogacar conserva la maglia gialla in questo arrivo in volata della quinta tappa del Tour de France in quel di Saint Vulbas. A vincere è stato Mark Cavendish che ha fatto segnare il record di 35 vittorie in carriera alla Grande Boucle e lo sloveno ha avuto un solo momento di tensione, quando si è deconcentrato e all’ultimo come un felino è riuscito ad evitare uno spartitraffico.

Queste le sue considerazioni al termine della tappa: “Giornata tranquilla con qualche piccolo ostacolo sulla strada. Bellissimo vedere vincere Mark Cavendish la sua 35a tappa al Tour, è davvero qualcosa di incredibile. Oggi non c’è stato lo stress che c’è stato per esempio nella tappa di Torino, c’è stata qualche insidia come nel caso dello spartitraffico. Siamo stati tutti insieme davanti e non ho più corso pericoli fino al termine“.

Una giornata quindi non troppo impegnativa per tutti gli uomini di classifica che torneranno a darsi battaglia nella cronometro di sabato, laddove la classifica generale potrebbe ancora stravolgersi e potrebbero esserci nuovi colpi di scena.