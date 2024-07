Tour de France 2024, Remco Evenepoel: “La mia corsa è per il terzo posto”

Fare di più al momento è davvero impossibile. Ancora un terzo posto per Remco Evenepoel sui Pirenei al Tour de France, bissando ciò che ha fatto vedere ieri: Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard per ora non sono neanche avvicinabili per il belga.

L’ex campione del mondo però, continuando di questo passo, sta mettendo sempre più tasselli verso il podio: un obiettivo comunque importante alla prima partecipazione alla Grande Boucle.

Le sue parole: “La mia corsa è per il terzo posto e al momento le cose stanno andando bene. Devo restare a questo livello perché si avvicina una settimana dura in montagna. La nostra squadra oggi era ad alto livello, quella odierna è stata la tappa più difficile del Tour finora, quindi possiamo essere contenti”.

E ancora: “Due terzi posti nei Pirenei non sono un brutto risultato direi, soprattutto perché mi hanno aiutato a consolidare il mio posto tra i primi tre. È importante ricordare che la gara è lungi dall’essere finita, ma resteremo concentrati e vedremo come andrà”.