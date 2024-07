Tour de France 2024, Remco Evenepoel: “Grande passo avanti per la mia carriera”

Remco Evenepoel trova la terza piazza nella cronometro conclusiva del Tour de France, a suggellare ancor di più la sua terza piazza nella classifica generale. Ci si aspettava di più forse dal campione del mondo di specialità.

Il commento del belga sulla sua Grande Boucle: “È abbastanza buono il risultato per essere il mio primo Tour de France. Se faccio il punto, sono finito sul podio nella classifica generale, con la maglia bianca di miglior giovane corridore e una vittoria di tappa, posso essere fiero di me e della mia squadra”.

Sulla cronometro: “Oggi ho dato il massimo, ma mi sono reso conto che non potevo dare di più, anche se ero ancora in buona forma, visto che in questa cronometro sono arrivato terzo. Tadej è di un altro mondo e anche Jonas era superiore a me”.

In generale: “Un grande passo avanti nella mia carriera. C’è ancora un gap da colmare con loro, ma mi apre la prospettiva. Con Tadej siamo della stessa generazione, andiamo molto d’accordo e penso che sia anche perché abbiamo un po’ lo stesso modo di correre”.