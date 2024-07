Tour de France 2024: per l’Italia sono 100 tappe consecutive senza vittoria. Vincenzo Nibali l’ultimo

Sono cinque anni e soprattutto cento tappe consecutive senza vittorie al Tour de France per l’Italia del ciclismo. Una statistica molto pesante, che fa paura e che fa molto riflettere sul percorso del Bel Paese nelle ultime stagioni.

L’ultimo successo risale al 2019, quando la stella del ciclismo tricolore, Vincenzo Nibali, riuscì ad imporsi a Risoul. Da lì in poi tanti piazzamenti, anche qualche secondo posto (Ciccone e Bettiol su tutti), ma i nostri corridori non sono riusciti ad alzare le braccia al cielo nella corsa più importante al mondo.

E non si vede via d’uscita a breve, o almeno per questa edizione. Ciccone infatti si sta dedicando alla classifica, Bettiol in Maglia Tricolore si è già ritirato e gli altri azzurri presenti non sembrano in grado di poter lottare per il successo.