Tour de France 2024, la tappa di domani Troyes-Troyes: percorso, altimetria, orari, tv

Il Tour de France 2024 arriva al termine della sua prima settimana con un’altra tappa estremamente interessante sullo sterrato, che si presta a diverse interpretazioni e a colpi di scena e con gli uomini di classifica che possono ancora essere protagonisti e con la classifica che potrebbe subire altri scossoni.

PERCORSO

Sarà una tappa estremamente tosta e imprevedibile sullo sterrato con partenza e arrivo a Troyes e lunga ben 199 chilometri. In tutto saranno quattordici i tratti di sterrato che saranno diffusi su tutto il tracciato, mentre ci saranno ben quattro GPM di quarta categoria: la Côte de Bergères (1.7 km 5,2%). la Côte de Baroville (2.8 km al 4,8%), la Côte de Val Frion (2.2 km al 5%) e la Côte de Chacenay (3 km al 4,3%). In tutto saranno 32 km di sterrato con l’ultimo tratto a meno di 10 km dal traguardo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA NONA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

9a tappa – Domenica 7 luglio

Troyes-Troyes (199 km)

Orario partenza ufficiale: 13.35

Orario arrivo stimato: 17.49

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.45 su Rai 2 in chiaro, dalle 12.45 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 12.45

Diretta live testuale: OA Sport