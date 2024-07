Tour de France 2024, la tappa di domani Semur-en-Auxois-Colombey-les-Deux-Eglises: percorso, altimetria, orari, tv

Dopo la cronometro individuale odierna, il Tour de France 2024 si appresta ad affrontare l’ottava tappa, la penultima di questa lunga prima settimana. Una frazione ondulata, che può prestarsi a una fuga da lontano o a un colpo di mano di un finisseur.

PERCORSO

Si partirà da Semur-en-Auxois per arrivare a Colombey-les-Deux-Eglises dopo 183.4 chilometri e 2400 metri di dislivello. Sin da subito ci saranno pochi spazi per rifiatare: in rapida successione verranno affrontati la Côte de Vitteaux di terza categoria (2 km al 7.3%), la Côte de Villy-en-Auxois di quarta categoria (2.4 km al 5,5%) e la Côte de Verrey-sous-Salmaise di terza categoria (2.9 km al 6%) per passare poi per il traguardo volante di Lamargelle. Continueranno ad esserci diversi sali e scendi per affrontare poi nella seconda parte del percorso altri due GPM: la Côte de Santenoge (1.1 km all’8,1%) e la Côte de Giey-sur-Aujon (1.2 km all’8,4%), entrambi di quarta categoria. Negli ultimi 60 chilometri non ci saranno salite significative e vedremo se i velocisti avranno tenuto o se sarà partita una fuga.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA OTTAVA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

8a tappa – Sabato 6 luglio

Semur-en-Auxois-Colombey-les-Deux-Eglises (183.4 km)

Orario partenza ufficiale: 13.20

Orario arrivo stimato: 17.19

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.00 su Rai 2 in chiaro, dalle 12.45 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.00, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 12.45

Diretta live testuale: OA Sport