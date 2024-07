Tour de France 2024, la tappa di domani Saint-Paul-Trois-Châteaux-Superdévoluy: percorso, altimetria, orari, tv

Il Tour de France 2024 entra nella sua fase decisiva: ieri c’è stato l’ultimo arrivo in volata di questa Grande Boucle, mentre da oggi fino a domenica saranno una serie di tappe difficili, toste e piene di insidie che decideranno definitivamente la classifica generale.

PERCORSO

Si partirà da Saint-Paul-Trois-Châteaux per arrivare a Superdévoluy dopo 177.8 chilometri e 2850 metri di dislivello. Una prima parte che sarà totalmente pianeggiante fino alla lieve salita verso L’Epine, non segnata come GPM. Si attraverserà Veynes per il traguardo volante e poi la corsa si accenderà nel finale: si affronterà in rapida successione il Col Bayard di seconda categoria (6.8 km al 7,3%), il Col du Noyer di prima categoria (7.5 km all’8,1%) e l’arrivo in cima a Superdévoluy (3,8 km al 5.9%).

ALTIMETRIA

PROGRAMMA DICIASSETTESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

17a tappa – Mercoledì 17 luglio

Saint-Paul-Trois-Châteaux-Superdévoluy (177.8 km)

Orario partenza ufficiale: 12.45

Orario arrivo stimato: 16.58

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.00 su Rai 2 in chiaro, dalle 12.15 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.00, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 12.15

Diretta live testuale: OA Sport