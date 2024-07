Tour de France 2024, la tappa di domani Pinerolo-Valloire: percorso, altimetria, orari, tv

Il Tour de France 2024 dopo le prime tre tappe in Italia sconfina in Francia in una durissima tappa alpina, la prima vera e propria tappa di montagna di questa Grande Boucle con partenza da Pinerolo e arrivo a Valloire, con alcune salite storiche di questo Grande Giro.

PERCORSO

Si parte da Pinerolo per arrivare a Valloire dopo 139.6 chilometri, ma soprattutto 3600 metri di dislivello. Poco dopo alla partenza, si comincerà a salire verso il Sestrière, un lungo GPM di seconda categoria che porterà a oltre 2000 metri di altitudine (39.9 km al 3,7%). Si planerà al termine di una rapida discesa a Cesana Torinese e si risalirà verso il Col de Montegenèvre, sconfinando in Francia (8.3 km al 5,9%). Si entrerà così nella regione delle Hautes-Alpes, si passerà da Briançon e non ci sarà molto spazio per prendere fiato verso il Col du Galibier, un hors catégorie a 2642 metri di altitudine (23 km al 5,1%). Scollinamento che sarà posto a 19 km dall’arrivo: da qui tutta discesa verso il traguardo di Valloire.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA QUARTA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

4a tappa – Martedì 2 luglio

Pinerolo-Valloire (139.6 km)

Orario partenza ufficiale: 13.15

Orario arrivo stimato: 17.05

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport + HD (canale 58 dgt) dalle 13.15 alle 14.00 in chiaro, dalle 14.00 su Rai 2 in chiaro, dalle 12.45 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati

Diretta streaming: RaiPlay dalle 13.15, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 12.45

Diretta live testuale: OA Sport