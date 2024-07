Tour de France 2024, la tappa di domani Pau – Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet: percorso, altimetria, orari, tv

Il Tour de France 2024 entra nel vivo con la quattordicesima e attesissima tappa. Arrivano le montagne, arrivano i Pirenei, con un arrivo in salita che promette scintille e spettacolo. In mezzo anche il Tourmalet da scalare, con la grandissima battaglia tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard che entrerà nel vivo. Lo sloveno contro il danese, l’ennesimo capitolo di un duello meraviglioso.

PERCORSO

Tappa con 4000 metri di dislivello, sicuramente una delle frazioni decisive di questo Tour. Dopo il traguardo volante di Esquieze-Sere inizia lo spettacolo con la scalata al Tourmalet (19 km al 7,4%, con picco al 10,9%), con la cima che è posta oltre i 2000 metri. Attenzione poi alla discesa, dove potrebbero esserci degli attacchi, ma poi si torna nuovamente a scalare con l’Hourquette d’Ancizan (8,2 km al 5,1%). Ancora discesa e poi il gran finale con un altro GPM hors catégorie sul Pla d’Adet, 10,6 km al 7,9%, con picchi a 11,7%. Oggi forse non si conoscerà il vincitore, ma sicuramente si saprà chi non vincerà il Tour de France

ALTIMETRIA

PROGRAMMA QUATTORDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

14a tappa – Sabato 13 luglio

Pau – Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet (151,9 km)

Orario partenza ufficiale: 13.20

Orario arrivo stimato: 17.30 circa

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 12.45 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati, dalle 14.45 Rai 2

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 12.45

Diretta live testuale: OA Sport