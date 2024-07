Tour de France 2024, la tappa di domani Orléans-Saint-Amand-Montrond: percorso, altimetria, orari, tv

Il Tour de France 2024 comincia la sua seconda settimana. Si torna in gara domani dopo la giornata di riposo con la decima tappa. Si parte da Orléans e si arriva a Saint-Amand-Montrond, 187 chilometri abbastanza piatti, con un arrivo in volata praticamente scontata.

PERCORSO

La miglior tappa sicuramente per risalire in bici e ricominciare il Tour dopo il giorno di riposo. Non ci sono GPM e solo qualche leggerissimo saliscendi. Le squadre dei velocisti controlleranno la corsa per poi scatenarsi negli ultimi trenta chilometri con la consueta lotta per le posizioni. A Saint-Amand-Montrond sarà poi sfida tra ruote veloci.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA DECIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

10a tappa – Martedì 9 luglio

Orléans-Saint-Amand-Montrond

Orario partenza ufficiale: 13.25

Orario arrivo stimato: 17.30 circa

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.45 su Rai 2 in chiaro, dalle 12.45 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 12.45

Diretta live testuale: OA Sport