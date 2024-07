Tour de France 2024, la tappa di domani Monaco-Nizza: percorso, altimetria, orari, tv

Siamo all’ultimo atto di questo Tour de France 2024: le prime posizioni sono ormai completamente cristallizzate, con Tadej Pogacar che ha monopolizzato la scena a suon di numeri da fuoriclasse per vincere la sua terza Grande Boucle in carriera e scrivere un’altra grande pagina di storia. Si chiuderà in maniera inedita con una cronometro.

PERCORSO

Non ci sarà infatti la classica chiusura sugli Champs-Elysées a Parigi: nella capitale francese continuano i preparativi per le Olimpiadi. L’arrivo eccezionalmente sarà quindi a Nizza in una cronometro che partirà dal Principato di Monaco e sarà lunga 33.7 chilometri. Una prova contro il tempo che non sarà scontata dal punto di vista altimetrico: si salirà subito verso la Turbie per un GPM di seconda categoria (8.1 km al 5.6%), poi una breve discesa per risalire verso il Col d’Eze e infine si planerà verso il traguardo finale di Nizza.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA VENTUNESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

21a tappa – Domenica 21 luglio

Monaco-Nizza (33.7 km, cronometro individuale)

Orario primo partente: 14.40

Orario ultimo arrivo stimato: 19.30

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 15.40 su Rai 2 in chiaro, dalle 14.15 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati

Diretta streaming: RaiPlay dalle 15.40, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 14.15

Diretta live testuale: OA Sport