Tour de France 2024, la tappa di domani Gruissan-Nîmes: percorso, altimetria, orari, tv

Dopo l’abbuffata del weekend scorso sui Pirenei e il giorno di riposo, il Tour de France 2024 apre la terza settimana con una tappa adatta alle ruote veloci che può consentire a tutti gli uomini di classifica di tirare un po’ il fiato e di prepararsi per le ultime fatiche di questa Grande Boucle.

PERCORSO

Una tappa sostanzialmente piatta che comincerà da Gruissan per arrivare a Nîmes dopo 188.6 chilometri e 1200 metri di dislivello. Nessuna difficoltà altimetrica nella prima parte, mentre un po’ di movimento nella seconda parte con il traguardo volante di Le Matellettes e poi il GPM di quarta categoria della Cote de Fambetou (1.2 km al 5%). Poi sarà un lungo avvicinamento verso la presumibile volata di gruppo.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA SEDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

16a tappa – Martedì 16 luglio

Gruissan-Nîmes (188.6 km)

Orario partenza ufficiale: 13.30

Orario arrivo stimato: 17.31

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 14.45 su Rai 2 in chiaro, dalle 12.45 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 12.45

Diretta live testuale: OA Sport