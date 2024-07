Tour de France 2024, la tappa di domani Évaux-les-Bains-Le Lioran: percorso, altimetria, orari, tv

Dopo una giornata dedicata completamente alle ruote veloci, il Tour de France 2024 vivrà un’undicesima tappa sicuramente scoppiettante e con davvero tanti GPM. Si comincia da Évaux-les-Bains e si arriva a Le Lioran per 211 chilometri.

PERCORSO

Ecco che tornano le montagne, si sale sul Massiccio Centrale: 4192 metri di dislivello. Sul finale troviamo Puy Mary Pas de Peyrol (5,4 km all’8,1%), Col de Pertus (4,4 km al 7,9%) e Col de Font de Cère (3,3 km al 5,8%) praticamente nei pressi dell’arrivo. Una tappa che potrebbe essere molto adatta per chi ama le fughe. Attenzione, però, anche a qualche attacco nel finale di alcuni big della classifica generale, che potrebbero darsi battaglia in un arrivo ristretto.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA UNDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

11a tappa – Mercoledì 10 luglio

Évaux-les-Bains-Le Lioran (211 km)

Orario partenza ufficiale: 11.30

Orario arrivo stimato: 17.30 circa

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 11.00 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati, dalle 13.20 Rai Sport HD, dalle 14.45 Rai 2

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 11.00

Diretta live testuale: OA Sport