Tour de France 2024, la tappa di domani Agen-Pau: percorso, altimetria, orari, tv

Il Tour de France 2024 continuerà domani con la tredicesima tappa con partenza da Agen ed arrivo a Pau. Dovrebbe essere una nuova occasione, forse una delle ultime, per i velocisti. Nessun scossone dunque per la maglia di gialla di Tadej Pogacar, ma continuerà la lotta per quella verde, indossata al momento da Biniam Girmay.

PERCORSO

Si comincia in pianura e si prosegue così oltre la metà del percorso. La tappa è corta, con due strappi (due GPM di quarta categoria) dopo un centinaio di chilometri ma distanti dal traguardo. La volata è praticamente sicura, con le squadre dei velocisti che non si lasceranno scappare questa occasione.

ALTIMETRIA

PROGRAMMA TREDICESIMA TAPPA TOUR DE FRANCE 2024

13a tappa – Venerdì 12 luglio

Agen-Pau (165,3 km)

Orario partenza ufficiale: 13.50

Orario arrivo stimato: 17.30 circa

TOUR DE FRANCE 2024, DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: dalle 13.15 su Eurosport 1 (canale 210 Sky) per gli abbonati, dalle 14.45 Rai 2

Diretta streaming: RaiPlay dalle 14.45, Discovery Plus, eurosport.it, Sky Go e NOW dalle 13.15

Diretta live testuale: OA Sport