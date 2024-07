Tour de France 2024, il borsino dopo le prime 9 tappe: Pogacar sembra imbattibile, ma occhio a Vingegaard ed Evenepoel

BORSINO TOUR DE FRANCE 2024

CHI SALE

Tadej Pogacar: un vero e proprio spettacolo. L’aveva detto che era nella condizione migliore della carriera e lo sta dimostrando. Attacca in salita, attacca sullo sterrato, va fortissimo a cronometro. Ha vinto una tappa, veste la Maglia Gialla e sta lanciando segnali ogni giorno. Al momento appare imbattibile.

Remco Evenepoel: Maglia Bianca, una vittoria di tappa (dominata la cronometro), seconda piazza in classifica generale e distacco di soli 33” da un Pogacar così brillante. Cosa chiedere di più? Lui continua a nascondersi, ma al momento il belga è in piena lotta per il trionfo finale.

Jonas Vingegaard: molto meglio di quanto si pensasse. Lo diciamo noi, dall’esterno, lo dice lui che sta vivendo giorno dopo giorno la Grande Boucle. Dopo l’infortunio gravissimo in primavera tutti se lo aspettavano in difficoltà il vincitore delle ultime due Grande Boucle, invece ha superato questi primi nove giorni davvero alla grande. Ed ora arrivano le sue salite.

CHI SCENDE

Primoz Roglic: l’obiettivo era forse quello di lottare per la vittoria, o almeno provarci. Al momento, nonostante la quarta piazza al primo giorno di riposo ed un distacco non abissale, è lontanissimo da quella possibilità. E, visto lo stato di forma, neanche il podio sembra così vicino.

Enric Mas: in crisi sul Galibier lo spagnolo, neanche nella frazione degli sterrati è apparso al top, così come a cronometro. Il capitano della Movistar puntava alla top-5, ma al momento sembra quasi impossibile.

Carlos Rodriguez: la lotta per il podio per lo spagnolo della Ineos Grenadiers sarà durissima. I primi tre al momento appaiono di un altro livello e, soprattutto, c’è il problema della cronometro. Ha perso tantissimo nella prima prova contro il tempo, c’è il rischio di mettere sul piatto un altro minuto e mezzo in quella finale a Nizza.