Tour de France 2024: il borsino della tappa di oggi. Ultime salite, Pogacar va per la quinta o lascia spazio?

Penultima tappa del Tour de France 2024, ultima in linea prima della cronometro finale. 132,8 chilometri da Nizza al Col de la Couillole, con Col de Braus, Col de Turini e Col de la Colmiane oltre alla salita finale. Un favorito? Tadej Pogacar.

La maglia gialla è semplicemente il più forte di tutti. Nessuno è capace di tenere le sue ruote quando la strada sale, che sia Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) o Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike). In pratica, se vuole la vittoria, lo sloveno della UAE Team Emirates se la va a prendere senza fare tanti complimenti.

Rimangono chance soprattutto per gli attaccanti. Richard Carapaz (EF Education-Easypost) e Simon Yates (Jayco-AlUla) ci hanno provato anche ieri, ma non è escluso che decidano di chiudere una Grande Boucle passata perlopiù all’attacco con un ultimo grande tentativo. Per l’ecuadoriano c’è anche la variabile maglia a pois.

Ma non è detto che non possa essere lasciato spazio per gli uomini di classifica ancor più lontani, da Felix Gall (Decathlon Ag2R La Mondiale) a Giulio Ciccone (Lidl-Trek), da Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) a Derek Gee (Israel-Premier Tech). Proveranno un tentativo anche i fondisti alla Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e alla Enric Mas (Movistar).

TOUR DE FRANCE 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA VENTESIMA TAPPA

***** Simon Yates, Tadej Pogacar

**** Richard Carapaz, Adam Yates, Remco Evenepoel,

*** Joao Almeida, Matteo Jorgenson, Jonas Vingegaard

** Jai Hindley, Enric Mas, Steff Cras, Romain Bardet, Carlos Rodriguez, Felix Gall

* Santiago Buitrago, Giulio Ciccone, Derek Gee, Mikel Landa, Oscar Onley, Louis Meintjes