Tour de France 2024: il borsino della tappa di oggi. Tappone di montagna, Pogacar e gli altri tornano protagonisti

Showdown finale al Tour de France 2024. Terzultima tappa della Grande Boucle, un’altra festa di salite con la Embrun-Isola 2000 con i fuori categoria Col de Vars e Col de la Bonette, da paura con i suoi 2802 metri di altitudine, e la salita finale: quasi 48 chilometri di ascesa per oltre 4300 metri di dislivello, le differenze potrebbero essere davvero importanti.

E se la strada inizia a salire, Tadej Pogacar (UAE Team Emirate) diventa automaticamente il favorito. I miglioramenti sulle grandi salite sono evidenti, ma nessuno sembra avere le sue gambe in gruppo. Quella di oggi potrebbe essere l’occasione per poter mettere il definitivo sigillo alla corsa, limitandosi a gestire nelle ultime due tappe.

I maggiori rivali sono i soliti Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) e Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step), gli unici capaci di rimanere quantomeno vicini a Pogacar. Il danese proverà a fare la corsa per riaprire i conti, mentre il belga non manca di faccia tosta, come visto mercoledì.

Ma ci sono anche gli altri, che se rimanessero alle ruote dei big three potrebbero provarci. Come Carlos Rodriguez (Ineos-Grenadiers) e il nostro Giulio Ciccone (Lidl-Trek), che potrebbero essere ‘smarcati’ sull’ultima salita come anche Santiago Buitrago (Bahrain-Victorious) e Felix Gall (Decathlon-AG2R La Mondiale). In caso di fuga, ci riaspettiamo all’attacco Richard Carapaz (EF Education-Easypost), Simon Yates (Jayco-AlUla), Jai Hindley (Red Bull-Bora Hansgrohe), Enric Mas (Movistar) e David Gaudu (Groupama-FDJ).

TOUR DE FRANCE 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA DICIANNOVESIMA TAPPA

***** Tadej Pogacar

**** Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel

*** Richard Carapaz, Giulio Ciccone, Simon Yates, Carlos Rodriguez

** Santiago Buitrago, Jai Hindley, David Gaudu

* Joao Almeida, Felix Gall, Derek Gee, Matteo Jorgenson, Mikel Landa