Tour de France 2024: il borsino della tappa di oggi. Si va allo sprint, duello Philipsen-Girmay

La terza e ultima settimana del Tour de France si apre con un approccio morbido. Da Gruissan a Nimes, 188,6 chilometri disegnati per i velocisti, nonostante la presenza di un Gran Premio della Montagna di quarta categoria a oltre settanta chilometri dal traguardo.

Pensi alle volate e le associ a Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) e Biniam Girmay (Intermarché-Wanty). Sono loro i velocisti più forti della Grande Boucle, gli unici in grado di ripetersi. Il belga nutre ancora delle residue, minuscole chance per la maglia verde e con un successo raggiungerebbe l’eritreo a quota tre: diventa almeno l’obiettivo minimo per lui, ma troverà strenua resistenza.

Poi si fa la conta per i velocisti rimasti. Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech) e Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla) proveranno a battagliare, mentre Arnaud De Lie (Loftto-Dstny) vorrebbe riscattare un Tour fino ad ora sotto il par. Possibile ultima chance per Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike), proveniente da due secondi posti nelle ultime due volate, così come Arnaud Demare (Arkea-B&B Hotels) che sta mettendo in mostra una buona gamba. E ovviamente, occhio di riguardo per Mark Cavendish (Astana-Qazaqstan), che vuole ritoccare il suo record.

TOUR DE FRANCE 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA SEDICESIMA TAPPA

***** Jasper Philipsen

**** Biniam Girmay, Dylan Groenewegen

*** Pascal Ackermann, Wout Van Aert, Arnaud Demare

** Mark Cavendish, Bryan Coquard, Fernando Gaviria, Arnaud De Lie, Phil Bauhaus

* Marijn Van Den Berg, Danny Van Poppel, Sam Bennett