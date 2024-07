Tour de France 2024: il borsino della tappa di oggi. Si torna a salire, possibile spazio per la fuga

Dopo un inizio morbido, si apre l’ultima, faticosissima parte del Tour de France 2024. Da oggi si comincia costantemente a salire: la Saint-Paul-Trois-Chateaux-Superdevoluy di 177,8 chilometri. Una frazione in attesa degli ultimi 50 chilometri, con il Col Baynard (6,8 km al 7,3%), Col du Noyer (7,5 km all’8,1%) e il finale di 3,8 km al 5,9%. E quindi, gli scalatori tornano protagonisti.

Sarà il giorno in cui Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) potrà chiudere definitivamente i conti? Non lo sappiamo, ma forse le tre salite non sono abbastanza dure per poter fare la differenza, e poi nel caso sono Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) e Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) a dover provare qualcosa per riavvicinarsi. Ma forse non è quello il terreno giusto.

Dunque, in questa frazione che piò presentarsi interlocutoria, potrebbe trovare spazio chi vuole provare a migliorare il proprio bilancio con una vittoria. Parliamo dei vari Richard Carapaz (EF Education-Easypost), Simon Yates (Jayco-AlUla), David Gaudu (Groupama-FDJ) ed Enric Mas (Movistar), tutti delusi di questa Grande Boucle, oltre a Jai Hindley (Red Bull-Bora Hansgrohe) che ha il modo per rilanciare il Tour della sua squadra. Ma anche un Ben Healy (EF Education-Easypost), sempre a caccia della fuga giusta (aspettiamoci un suo tentativo) o chi si trova lontano parecchi minuti dalle primissime posizioni, come Felix Gall (Decathlon-Ag2R La Mondiale) e il nostro Giulio Ciccone (Lidl-Trek) potrebbero tentarci.

TOUR DE FRANCE 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA DICIASSETTESIMA TAPPA

***** Ben Healy, Richard Carapaz

**** David Gaudu, Jai Hindley, Simon Yates

*** Romain Bardet, Michał Kwiatkowski, Felix Gall, Giulio Ciccone, Enric Mas

** Lenny Martinez, Laurens De Plus, Egan Bernal

* Remco Evenepoel, Guillaume Martin, Matej Mohorič, Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard