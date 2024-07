Tour de France 2024: il borsino della tappa di oggi: possibile fuga, i velocisti ci proveranno

Una tappa cuscinetto, la dodicesima del Tour de France 2024. La Aurillac-Villeneuve-sur-Lot, di 203,6 chilometri, è una frazione mossa, con quattro GPM di quarta categoria che potrebbero favorire gli eventuali fuggitivi. Ma il percorso non troppo complicato, nonostante due strappetti nel finale potrebbe invogliare le squadre dei velocisti a tenere la corsa chiusa per giocarsi il successo.

E se il copione dovesse essere questo, poniamo Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck) come favorito, soprattutto dopo essere riuscito a sbloccarsi nella frazione di martedì. La sua rimonta per la maglia verde parte da qui e deve sfruttare dunque ogni possibile occasione. Alle sue spalle proprio il leader della classifica a punti, Biniam Girmay (Intermarché-Wanty), che vede un percorso del genere più adatto a lui, e Dylan Groenewegen (Jayco-AlUla).

Mark Cavendish (Astana-Qazaqstan) proverà a giocarsi le chance per la seconda vittoria in questo Tour e ritoccare il proprio record di vittorie, ma con lui ci sono tre uomini che finora non hanno ottenuto acuti, nonostante si stiano piazzando bene come Pascal Ackermann (Israel-Premier Tech), Arnaud De Lie (Lotto Dstny) e Fernando Gaviria (Movistar).

Dietro gli altri sprinter, tra cui un mai molto convincente Fabio Jakobsen (dsm firmenich PostNL), che vuole ripagare la fiducia della sua squadra, e Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike), che cerca disperatamente il ritorno al successo. Ma occhio anche ad una possibile fuga, non è esclusa che possa arrivare al traguardo.

TOUR DE FRANCE 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA DODICESIMA TAPPA

***** Jasper Philipsen

**** Biniam Girmay, Dylan Groenewegen, Mark Cavendish

*** Pascal Ackermann, Arnaud De Lie, Fernando Gaviria

** Phil Bauhaus, Sam Bennett, Alexander Kristoff, Fabio Jakobsen, Wout Van Aert

* Bryan Coquard, Arnaud Demare, Marijn Van Den Berg