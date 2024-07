Tour de France 2024: il borsino della tappa di oggi. Frazione aperta alle fughe

Dopo la cronometro di ieri, arriva un’altra giornata di transizione al Tour de France. Da Semur en Auxois a Colombey Le Deux Eglises, giornata che strizza l’occhio agli attacchi da lontano con il gruppo che potrebbe lasciare tranquillamente fare in vista di domenica, la giornata dello sterrato, che potrà portare scompiglio.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.20

Quindi, in una giornata in cui i grandi potrebbero tirare il fiato, potremmo rivedere protagonista Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck). Il campione del mondo sta correndo la Grande Boucle con l’intenzione di ‘fare la gamba’ in vista delle Olimpiadi, oggi potrebbe tentare la prima prova generale per capire a che punto si trova. E magari potremmo vedere al suo fianco Wout Van Aert (Visma | Lease a Bike) che potrebbe essere libero di fare la sua corsa.

Non mancano i rivali. Mads Pedersen (Lidl-Trek) potrebbe provare a togliersi una soddisfazione dopo una prima settimana di Tour non esaltante, così come il compagno di squadra di Van Aert Christophe Laporte, semmai il belga voglia provare a concentrarsi sulla frazione degli sterrati. Difatti il ‘pericolo’ è che questi uomini da classica possano passare l’opportunità in vista di domani. Quindi potremmo vedere altri corridori, soprattutto di secondo piano, a tentare la sortita, tra i quali il nostro Luca Mozzato (Arkea-B&B Hotels). Ma chissà, magari Alberto Bettiol (EF Education-Easypost) non vorrà attendere e ci tenterà lo stesso…

TOUR DE FRANCE 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELL’OTTAVA TAPPA

***** Mathieu van der Poel, Wout Van Aert

**** Mads Pedersen, Christophe Laporte, Arnaud De Lie

*** Valentin Madouas, Alberto Bettiol, Tiesj Benoot, Alex Aranburu

** Luca Mozzato, Alexey Lutsenko, Tobias Halland Johannessen, Ben Healy

* Neilson Powless, Stephen Williams, Warren Barguil, Dorian Godon, Romain Gregoire