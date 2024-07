Tour de France 2024: il borsino della tappa di oggi. Arrivano i Pirenei, si rinnova la sfida tra Pogacar e Vingegaard

Arrivano i pezzi forti della seconda settimana del Tour de France 2024. Si passa sui Pirenei con la Pau – Saint-Lary-Soulan Pla d’Adet di 153 chilometri, con tre GPM di grido come Tourmalet, Horquette d’Ancizan e Pla d’Adet che getteranno il gruppo nello scompiglio.

LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DEL TOUR DE FRANCE DALLE 13.20

In una giornata del genere, con un arrivo in salita, sono i due fenomeni ad essere i favoriti: altro duello potenzialmente epico tra Tadej Pogacar e Jonas Vingegaard, con il danese che appare in forte ripresa dopo la frazione di mercoledì e appare l’unico che può mettere in difficoltà lo sloveno. Terzo gradino per Remco Evenepoel, che andrà del proprio passo ma, senza fuorigiri, può sorprendere.

Carlos Rodriguez, uomo di punta della Ineos-Grenadiers, ha finora preso qualche mazzata di troppo dai primissimi, ma se avesse la gamba giusta potrebbe togliersi soddisfazioni. In casa Red Bull-Bora Hansgrohe invece può rientrare in gioco Jai Hindley con un attacco da lontano, così come per la EF Education-Easypost che può puntare su uno tra Richard Carapaz e Ben Healy, o la Movistar con Enric Mas, autore di un Tour insoddisfacente fino ad ora. Occhio anche a Giulio Ciccone (Lidl-Trek), che fino ad ora ha messo in mostra una buona gamba: se avesse spazio, potrebbe anche provarci.

TOUR DE FRANCE 2024, IL BORSINO DEI FAVORITI DELLA QUATTORDICESIMA TAPPA

***** Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard

**** Remco Evenepoel, Carlos Rodriguez

*** Santiago Buitrago, Adam Yates, Jai Hindley

** Romain Bardet, Giulio Ciccone, Felix Gall, Simon Yates

* Egan Bernal, Richard Carapaz, David Gaudu, Derek Gee, Enric Mas